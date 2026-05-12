30 قتيلاً بهجوم مسلح في نيجيريا
قتل 30 شخصًا على الأقل، في هجوم لجماعة مسلحة على طريق "ماغامي-دانسادو" السريع في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا.
وأفادت وسائل إعلام نيجيرية أن "مسلحين نصبوا كمينًا للمسافرين على طريق ماغامي-دانسادو السريع في ولاية زامفارا أمس ، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا".
ونقل الموقع عن مسؤول العلاقات العامة في حرس حماية المجتمع المحلي بولاية زامفارا أبو بكر غومي، قوله: "إن المهاجمين استهدفوا سائقي السيارات والمسافرين بين ماغامي وغوساو، وأطلقوا النار على المركبات في كمين منسق".
وأضاف غومي: "إن قوات الأمن وحرس المجتمع المحلي اشتبكوا مع المسلحين في تبادل لإطلاق النار عقب الهجوم، وتم تحييد العشرات من المسلحين".
وكان الجيش النيجيري، قد أعلن يوم السبت الماضي، إحباط هجوم مسلح على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا؛ مؤكدًا تحييد أكثر من 50 مسلحًا واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
