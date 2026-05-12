6 فوائد صحية لتناول الخضراوات الورقية يومياً

6 فوائد صحية لتناول الخضراوات الورقية يومياًتُعدُّ الخضراوات الورقية -مثل: الخس، والكرنب، والجرجير، والسبانخ، والسلق، والملفوف- من أقوى الأطعمة الداعمة للصحة. وتوضح اختصاصية التغذية الأميركية، كريستن كارلي، أن هذه الأنواع «غنية جداً بالمغذيات»، ولذلك يشجِّع خبراء الصحة على تناولها بانتظام.

ورغم اختلاف أصنافها، فإن معظم الخضراوات الورقية تشترك في محتوى واسع من الفيتامينات والمعادن. وتقول خبيرة التغذية الأميركية، ريبيكا جسبان، إن هذه الخضراوات تحتوي على فيتامينات مثل «A» و«K» وحمض الفوليك، ومعادن مثل الحديد والكالسيوم، إضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة، فضلاً عن المغنيسيوم والبوتاسيوم واللوتين والزياكسانثين والنترات الطبيعية، وفق مجلة «Real Simple» الأميركية.

وعن فوائدها الصحية، توضح كارلي أن فيتامين «K» ضروري لعملية تجلط الدم، بينما تعمل الأصباغ الطبيعية ومضادات الأكسدة -مثل اللوتين والزياكسانثين- على حماية العين من التنكس البقعي، بينما تسهم النترات الطبيعية في تحسين تدفق الدم ودعم صحة القلب. أما حمض الفوليك، فيُعدُّ مهماً لصحة الدماغ وتكوين الحمض النووي (DNA) وحماية الجنين من العيوب الخلقية.

ويؤدي الحديد دوراً محورياً في إنتاج الهيموغلوبين في الدم، ونقل الأكسجين داخل الجسم، في حين يدعم الكالسيوم قوة العظام والأسنان. كما تساعد الألياف في تعزيز الهضم وتنظيم مستوى السكر ودعم البكتيريا النافعة في الأمعاء.

وحسب خبراء التغذية، فإن الانتظام في تناول الخضراوات الورقية يومياً ينعكس على الجسم عبر 6 فوائد صحية بارزة، من بينها: تحسين الهضم بفضل محتواها الكبير من الألياف، ورفع مستويات الطاقة عبر دعم إنتاج خلايا الدم، إلى جانب تحسين صحة القلب عبر تعزيز تدفُّق الدم، وتقليل الالتهابات.

كما تسهم مضادات الأكسدة في حماية البصر، في حين يدعم محتوى الكالسيوم والمغنيسيوم صحة العظام، ويساعد تناولها المنتظم على خفض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بفضل مركَّباتها النباتية الفعَّالة.

وعن طرق تناولها، يشير الخبراء إلى أنه يمكن دمج الخضراوات الورقية بسهولة في كثير من الوجبات، مثل: السلطات، والسندويتشات، والعصائر، والأطباق المطهوة، والمعكرونة، والأرز، والبيض، والصلصات، وحتى الفطائر.

ولتحقيق أقصى استفادة منها، ينصح خبراء التغذية بتناولها مع مصادر فيتامين «سي» لتعزيز امتصاص الحديد النباتي، ومع دهون صحية مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو، لتحسين امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون.

كما يُفضَّل التنويع بين الأصناف المختلفة للحصول على نطاق واسع من المغذيات، والجمع بين تناولها نيئة ومطهوة للاستفادة القصوى من فوائدها.

ورغم أن الخضراوات الورقية تنكمش كثيراً عند الطهي، فإن هذا يسهل تناول كميات مناسبة منها دون الحاجة لأطباق كبيرة، ما يساعد على الوصول إلى الحصة اليومية بسهولة.*وكالات