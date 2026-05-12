أخبار اليمن : سلام: إسرائيل تسيطر على 68 موقعاً في جنوب لبنان

سلام: إسرائيل تسيطر على 68 موقعاً في جنوب لبنانأكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن "إسرائيل" تسيطر حالياً على 68 موقعاً في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الوضع الميداني تغيّر بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل الحرب الأخيرة.

وقال سلام، في تصريح صحفي، إن "عدد المواقع التي كانت تحتلها إسرائيل قبل الحرب الأخيرة لم يتجاوز خمسة مواقع"، مضيفاً أن "إسرائيل تسيطر الآن على 68 قرية".

وبحسب المعطيات التي أوردها، فإن هذه المساحة تعادل ما يقارب نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود.

وكان سلام قد أكد في وقت سابق، أهمية متابعة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة، وقال خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري الدوري إنهم يعملون لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وتشن "إسرائيل" منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان، خلّف 2869 شهيداً و8730 مصاباً وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.