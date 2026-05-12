نعرض لكم الان تفاصيل خبر د. محمد فريد: 12 منطقة استثمارية في 6 محافظات باستثمارات 66.3 مليار جنيه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 مايو 2026 06:13 مساءً - أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ أن الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية يضم 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تضم 1277 مشروعًا، بحجم استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، توفر حوالي 77.5 ألف فرصة عمل.

7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في 3 محافظات تستهدف استيعاب 214 مشروعًا باستثمارات 4.11 تريليون جنيه

أضاف فريد خلال اللقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه يوجد 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في 3 محافظات بمناطق كبرى تستهدف استيعاب 214 مشروعًا بإجمالي حجم استثمارات يبلغ بـ 4.11 تريليون جنيه تضخ على مدار 20 عاما، ومن المتوقع أن تُسهم في توفير حوالي 1.2 مليون فرصة عمل.

وخلال اللقاء، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضا حول المناطق الاستثمارية، والضوابط الخاصة بإنشائها، وكذا المزايا التنافسية لها، كونها تتميز بوجود مكتب تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة، مما يسهم في تيسير وتسريع الإجراءات، وتوفير بيئة محفزة للتشغيل، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التطوير والتشغيل والإدارة.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي للمنصة الالكترونية للمناطق الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذه المنصة تمثل أداة عملية ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما تهدف إلى توفير منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا، حيث تعد المناطق الاستثمارية ومنصتها الإلكترونية أحد الأنظمة الاستثمارية التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المستثمرين، ما يعزز من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار الدكتور فريد إلى أن الوزارة قد أطلقت حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي توفر بيئة عمل متكاملة للمستثمرين كإحدى آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تسليط الضوء على قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية ومنها ميت غمر وبنها وبها مصانع تعمل بقطاعات اقتصادية مختلفة وذلك لمساندتها على النمو والتوسع وتمكينها من التصدير للخارج.

كما تطرق الدكتور محمد فريد، إلى استعراض مؤشرات الأداء واتجاهات النمو في المناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، موضحًا في عرضه تحليلًا شاملاً لهذه المؤشرات، كاشفًا عن تحول نوعي لافت في أداء المناطق الاستثمارية، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في رؤوس الأموال خلال عام 2025، مما يعكس زيادة واضحة في متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع.

وخلال اللقاء، أطلع وزير الاستثمار رئيس مجلس الوزراء المصري على نتائج رئاسته للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة؛ حيث أشار الوزير إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، ورغبته في توسيع نطاق الشراكات مع مصر في مجالات صناعات الآلات، والمعدات الثقيلة، والمركبات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.

كما أوضح الدكتور محمد فريد أن الزيارة شملت تنظيم منتدى أعمال “مصري – بيلاروسي” بمشاركة 24 شركة مصرية؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكات في قطاعات ذات أولوية، من بينها الصناعات الهندسية، والآلات والمعدات، والصناعات الغذائية، والزراعة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى الأدوية.

وقال “فريد” إنه أكد للجانب البيلاروسي استعداد مصر لتقديم الحوافز اللازمة لجعلها قاعدة تصديرية تنطلق منها المنتجات البيلاروسية نحو الأسواق العربية والأفريقية، مضيفا أن الجانب البيلاروسي يتطلع لأن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات والصناعات الدوائية والغذائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر د. محمد فريد: 12 منطقة استثمارية في 6 محافظات باستثمارات 66.3 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.