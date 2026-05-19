أخبار اليمن : الوحدة يوقف العروبة ويزاحم في الصدارة

الوحدة يوقف العروبة ويزاحم في الصدارةأوقف فريق وحدة صنعاء انتصارات العروبة في الدوري العام لكرة القدم وتغلب عليه 2-1، اليوم الثلاثاء، على ملعب الظرافي ضمن الجولة الرابعة.

سجل ثنائية الوحدة محمد البتول في الدقيقة 38، وعبدالرحمن الشامي في الدقيقة 58، بينما أحرز أمجد الرضا هدف العروبة الوحيد في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات ليدخل دائرة المنافسة على الصدارة، فيما توقف رصيد العروبة عند 9 نقاط وتلقى خسارته الأولى في الدوري.

وتتواصل منافسات الجولة الرابعة غداً الأربعاء بلقاء يجمع شباب البيضاء والسد مأرب على ملعب الظرافي بصنعاء.