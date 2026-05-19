الوحدة يوقف العروبة ويزاحم في الصدارة
أوقف فريق وحدة صنعاء انتصارات العروبة في الدوري العام لكرة القدم وتغلب عليه 2-1، اليوم الثلاثاء، على ملعب الظرافي ضمن الجولة الرابعة.
سجل ثنائية الوحدة محمد البتول في الدقيقة 38، وعبدالرحمن الشامي في الدقيقة 58، بينما أحرز أمجد الرضا هدف العروبة الوحيد في الدقيقة 51.
وبهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات ليدخل دائرة المنافسة على الصدارة، فيما توقف رصيد العروبة عند 9 نقاط وتلقى خسارته الأولى في الدوري.
وتتواصل منافسات الجولة الرابعة غداً الأربعاء بلقاء يجمع شباب البيضاء والسد مأرب على ملعب الظرافي بصنعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الوحدة يوقف العروبة ويزاحم في الصدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق