أخبار اليمن : اليمن في المجموعة الثانية لـ"خليجي 27"

اليمن في المجموعة الثانية لـ"خليجي 27"أوقعت قرعة بطولة "خليجي 27" لكرة القدم، التي سحبت اليوم في مدينة جدة السعودية، المنتخب اليمني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والامارات والبحرين.

وضمت المجموعة الأولى في البطولة التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة ما بين 23 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين، منتخبات السعودية، والعراق، وعمان، والكويت.

ووفقاً لنظام البطولة، تلعب المنتخبات في كل مجموعة بنظام دوري مجزأ من مرحلة واحدة بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي والذي يتواجه فيه متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.