أخبار اليمن : طقس شديد الحرارة مع أمطار متفرقة

طقس شديد الحرارة مع أمطار متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع طقس صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظـات المحويت، ذمار، ريمة، إب، الضالع، تعز ومرتفعات لحج وأبين وشبوة، وتتكون الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها.

ويُتوقع كذلك طقس صحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي المناطق الصحراوية قد يكون الطقس صحواً وحاراً إلى شديد الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 ـ 43 درجة مئوية، وتنشط الرياح أحياناً تثير الأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، ومن التواجد في ممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.