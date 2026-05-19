اسطورة الدوري الإنجليزي يهاجم محمد صلاح ومطالب بطرده...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 10:23 مساءً - أثار محمد صلاح جدلًا واسعًا في الصحافة الإنجليزية بعد تصريحاته الأخيرة، التي فُسرت على أنها انتقاد غير مباشر للمدرب آرني سلوت وطريقة لعب ليفربول الحالية.

صحفي انجليزي يطالب بطرد محمد صلاح 

دافع الصحفي أوليفر هولت  بقوة عن سلوت، مؤكدًا أن المدرب الهولندي حقق إنجازًا استثنائيًا بعدما قاد "الريدز" إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له مع الفريق.

وأوضح أن النجاح في خلافة مدرب بحجم يورجن كلوب وتحقيق البطولات مباشرة يُعد أمرًا نادرًا في عالم كرة القدم، ويؤكد كفاءة سلوت وقدرته على التعامل مع الضغوط.

وتطرق هولت إلى تاريخ صلاح مع الاعتراضات العلنية، مذكرًا بموقفه الشهير مع كلوب عندما أبدى غضبه من قرار استبداله خلال إحدى مباريات الدوري.

وأضاف أن سلوت كان بإمكانه اتخاذ قرار حاسم باستبعاد صلاح من المواجهة الأخيرة أمام برينتفورد، إذا شعر بأن اللاعب تجاوز الحدود في تصريحاته.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن صلاح، رغم قيمته الكبيرة وأرقامه المميزة، يُظهر في بعض المواقف اهتمامًا بنفسه أكثر من اهتمامه بمصلحة الفريق.

واين روني يهاجم محمد صلاح 

من جانبه، رأى واين روني أن اللاعب المصري لم يعد يمتلك القدرات البدنية التي تسمح له باللعب بنفس الوتيرة العالية التي اشتهر بها ليفربول في السنوات الماضية، معتبرًا أن تصريحاته الأخيرة جاءت في محاولة لتبرير تراجع مستواه هذا الموسم.

