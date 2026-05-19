عملاق الدوري السعودي يغري بيب جوارديولا بـ 150...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 10:23 مساءً - فجر نادي النصر مفاجأة من العيار الثقيل في سوق المدربين، بعدما فتح خطوط اتصال مباشرة مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل 2026-2027.

وبحسب تقارير صحفية عالمية، قدمت إدارة العالمي عرضًا ماليًا ضخمًا تصل قيمته إلى 150 مليون دولار سنويًا، في محاولة لإقناع المدرب الإسباني بخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، وهو ما سيجعله المدرب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم حال إتمام الاتفاق.

وجاء تحرك النصر بعد الأنباء التي تحدثت عن اقتراب نهاية رحلة جوارديولا مع مانشستر سيتي، مع وجود مؤشرات قوية على رحيله عقب نهاية عقده الحالي، ما دفع الإدارة النصراوية إلى التحرك سريعًا لحسم الصفقة قبل دخول منافسين آخرين على الخط.

النصر يجهز خليفة خورخي خيسوس

وتأتي هذه المفاوضات في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، الذي بات رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري احتمالًا قائمًا بقوة.

وترغب إدارة النصر في التعاقد مع مدرب عالمي يمتلك خبرات كبيرة وقدرة على قيادة الفريق نحو المزيد من الألقاب، خاصة في ظل وجود أسماء بارزة يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

150 مليون دولار لإغراء جوارديولا

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن جوارديولا يفكر في الحصول على فترة راحة بعد نهاية مشواره مع مانشستر سيتي، إلا أن العرض المالي التاريخي من النصر قد يغيّر موقفه ويدفعه لقبول التحدي الجديد.

وتعتزم إدارة النصر تأجيل الحسم النهائي في ملف المدير الفني الجديد إلى ما بعد مواجهة ضمك المقبلة، والتي قد تشهد تتويج الفريق بلقب دوري روشن السعودي، قبل التفرغ بشكل كامل لإتمام صفقة قد تهز عالم كرة القدم.