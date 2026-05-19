أخبار اليمن : بدء صرف نصف معاش في صنعاء

بدء صرف نصف معاش في صنعاءبدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الثاني من معاش شهر أغسطس 2021م للمتقاعدين المدنيين.

وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف تنفذ ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم "2" لسنة 1446هـ التي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف المعاشات سنويًا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتمامًا خاصًا بشريحة المتقاعدين تقديرًا لعطائهم و خدمتهم الطويلة للوطن.

ودعا رئيس الهيئة، المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.