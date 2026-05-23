أخبار اليمن : قيادات حزبية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة وتشدد على الدفاع عنها

قيادات حزبية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة وتشدد على الدفاع عنهاتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من عدد من القيادات الحزبية والسياسية، بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، عبّروا فيها عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدين مكانة الوحدة اليمنية باعتبارها منجزًا تاريخيًا وإرادة شعبية جسدت تطلعات اليمنيين في إنهاء التشطير وتعزيز وحدة الوطن وسيادته.

فقد تلقى رئيس المؤتمر برقية تهنئة من الأخ خالد جيوب الردفاني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير وعضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، رفع فيها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد الحزب أسمى آيات التهاني لرئيس المؤتمر وقيادات وقواعد وحلفاء المؤتمر الشعبي العام، مؤكدًا أن الوحدة اليمنية مثلت الإرادة الحرة للشعب اليمني الرافض لكل أشكال التفرقة والتجزئة، مشيرًا إلى أن أبناء الشعب اليمني يواصلون اليوم الدفاع عن وحدتهم وسيادتهم في مواجهة مختلف المخططات والمؤامرات التي تستهدف الوطن.

كما تلقى برقية تهنئة من الشيخ محمد بن عبدالله غانم أبو غانم، الأمين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي وعضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، أكد فيها أن الوحدة اليمنية كانت إنجازًا تاريخيًا تحقق بتضحيات أبناء اليمن، داعيًا إلى جمع الكلمة بين اليمنيين وتعزيز الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن، ومشددًا على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة وسيادة القانون، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة؛وأن بناء الدولة لا يتم بالإقصاء بل بالشراكة الوطنية الحقيقية التي تصون التعدد وتحمي الثوابت.

وتلقى رئيس المؤتمر كذلك برقية من الدكتور عبدالعزيز أحمد البكير، الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي، عبّر فيها عن تهانيه بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين للوحدة اليمنية، مؤكدًا أن الثاني والعشرين من مايو لم يكن مجرد حدث سياسي عابر، بل محطة تاريخية وانتصارًا للمشروع الوطني والقومي، مشيدًا بالدور الوطني للمؤتمر الشعبي العام كشريك رئيسي في تحقيق الوحدة اليمنية، ومؤكدًا استمرار الوقوف إلى جانب القوى الوطنية في الدفاع عن الثوابت الوطنية ومواجهة مشاريع التمزيق والتجزئة.

كما تلقى برقية تهنئة من الأستاذ مختار ناجي علي يونس، الأمين العام لحزب الحوار الوطني، أكد فيها أن الوحدة اليمنية شكلت حدثًا تاريخيًا ومنجزًا وطنيًا شاركت في تحقيقه مختلف القوى والشخصيات الوطنية، مشيدًا بالدور الوطني للمؤتمر الشعبي العام وما تحقق خلال مسيرته من منجزات تنموية ووطنية، معتبرًا أن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل وفاءً لتضحيات اليمنيين وتمسكًا بالوحدة الوطنية باعتبارها مكسبًا تاريخيًا للشعب اليمني.

وعبّر مرسلو البرقيات عن تمنياتهم لرئيس المؤتمر الشعبي العام بموفور الصحة والعافية، وللوطن بتحقيق الأمن والاستقرار والخروج من حالة الانقسام، مؤكدين أهمية توحيد الصفوف وتعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته.