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أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,961

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أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,961

أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,961

دوت الخليج -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,961
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت، إلى 72,961 شهيداً و173,092 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية خمسة شهداء منهم شهيدان جديدان، وشهيد متأثر بجراحة وشهيد تم انتشاله من تحت الأنقاض إضافة إلى49 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 951، وإجمالي الإصابات 2,984، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 782.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

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أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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