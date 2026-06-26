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أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الصريمي

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أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الصريمي

أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الصريمي

دوت الخليج -
الأمين العام المساعد يواسي آل الصريمي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبدالملك محسن الصريمي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ محسن الصريمي والشيخ عبدالرقيب محسن الصريمي وإخوانه وكافة آل الصريمي في مديرية جبل يزيد محافظة عمران في هذا المصاب.

وأشاد بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة وعطائه الاجتماعي الزاخر بالأعمال الخيرة والإنسانية وإصلاح ذات البين.. مبتهلاً إلى المولّى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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