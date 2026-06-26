أخبار اليمن : هلال الحديدة يتجرع الهزيمة الرابعة

هلال الحديدة يتجرع الهزيمة الرابعةتجرع فريق هلال الحديدة هزيمته الرابعة توالياً في الدوري اليمني لكرة القدم، بعدما خسر بثلاثية نظيفة أمام ضيفه اليرموك في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب العلفي ضمن الجولة الخامسة.

وفرض اليرموك سيطرته على مجريات المباراة، حيث تمكن من زيارة شباك الهلال في ثلاث مناسبات حملت توقيع حماده الزبيري، عبد الوهاب حكمي، وحسن الهاجري، ليحصد اليرموك نقاط المباراة الثلاث رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الهلال عند نقطة واحدة من خمس مباريات، متلقياً 4 هزائم وتعادلاً واحداً.

وفي مواجهة أخرى احتضنتها مدينة المكلا، حسم التعادل السلبي لقاء ديربي المدينة الذي جمع بين المتصدر فريق المكلا وجاره تضامن حضرموت، وسط حضور جماهيري غفير.