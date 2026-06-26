سبب خفي يحرمك من النوم!كشفت دراسة إيطالية حديثة عن وجود علاقة بين مرض الصدفية واضطرابات النوم، مشيرة إلى أن تأثير المرض لا يقتصر على الأعراض الجلدية فحسب، بل يمتد ليؤثر على قدرة المصابين على النوم بشكل طبيعي وجودة راحتهم اليومية.

واعتمد الباحثون في الدراسة على تحليل بيانات 136 مريضاً بالصدفية، حيث جرى تقييم نشاط المرض باستخدام مؤشر PASI المعتمد لقياس شدة الصدفية، كما تمت مقارنة النتائج بمجموعة من المؤشرات المرتبطة بجودة النوم والحالة اليومية للمشاركين.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يعانون من أعراض أكثر شدة كانوا أكثر عرضة لمواجهة صعوبات في الخلود إلى النوم، كما سجلوا معدلات أعلى من النعاس والإرهاق وانخفاض النشاط خلال ساعات النهار مقارنة بالمصابين بأعراض أقل حدة.

وفي المقابل، بينت الدراسة أن جودة النوم العامة لم تختلف بشكل كبير بين المرضى ذوي الأعراض الشديدة والمرضى الذين يعانون من حالات أخف، ما دفع الباحثين إلى الاستنتاج بأن تأثير الصدفية يتركز على جوانب محددة من النوم أكثر من تأثيره على النوم بصورة شاملة.

وأوضح الباحثون أن المرض يؤثر بصورة خاصة على سرعة الدخول في النوم والشعور بالراحة والانتعاش عند الاستيقاظ، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على النشاط اليومي والحالة النفسية والجسدية للمصابين.

ودعت الدراسة الأطباء إلى إيلاء اهتمام أكبر للشكاوى المرتبطة بالنوم لدى مرضى الصدفية، مؤكدة أن هذه الاضطرابات قد تؤثر بشكل ملموس على نوعية الحياة، ما يستدعي أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط العلاجية ومتابعة المرضى.

ويُعدّ مرض الصدفية من الأمراض الجلدية المزمنة غير المعدية، ويتسبب بظهور طفح جلدي وبقع قشرية غالباً ما تتركز على الركبتين والمرفقين وجذع الجسم وفروة الرأس، وتترافق في كثير من الحالات مع الحكة والانزعاج.

ورغم عدم توفر علاج نهائي للصدفية حتى الآن، فإن العلاجات الحديثة والأدوية المتخصصة تساهم بدرجة كبيرة في السيطرة على الأعراض والحد من تأثيرها على حياة المرضى، بما يساعدهم على تحسين نوعية حياتهم والتعايش مع المرض بصورة أفضل.