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رسمياً.. هولندا أمام المغرب بالمونديال

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رسمياً.. هولندا أمام المغرب بالمونديال

رسمياً.. هولندا أمام المغرب بالمونديال

دوت الخليج -
رسمياً.. هولندا أمام المغرب بالمونديال
حجز منتخب هولندا مقعده في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما حقق انتصاراً ثميناً على نظيره التونسي 3-1، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السادسة.

وسجل لهولندا إلياس السخيري (3 خطأ في مرمى فريقه) وبراين بروبي (7)، ويان بول فان هيكه (62)، ولتونس التي كانت قد فقدت الأمل بالتأهل منذ الجولة الثانية حازم المستوري (54).

ورفعت هولندا، وصيفة 1974 و1978 و2010، رصيدها إلى 7 نقاط، فيما تذيلت تونس المجموعة دون نقاط.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، حسم التعادل 1-1 مواجهة اليابان والسويد، وهي نتيجة منحت الوصافة للمنتخب الياباني برصيد 5 نقاط، فيما أنهت السويد الدور الأول في المركز الثالث بأربع نقاط.

وضمن المنتخب السويدي بدوره التأهل إلى الدور الثاني ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، مستفيداً من فوزه العريض على تونس في الجولة الأولى، رغم خسارته أمام هولندا في الجولة الثانية.

وتلعب هولندا في دور الـ32 مع المغرب وصيف المجموعة الخامسة، الاثنين المقبل في مدينة مونتيري المكسيكية، فيما يلتقي اليابان مع البرازيل.

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مريم الجابري

الكاتب

مريم الجابري

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