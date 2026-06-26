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أخبار اليمن : الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة

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أخبار اليمن : الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة

أخبار اليمن : الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة

دوت الخليج -
الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة
تـوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكـر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعـز، وإب، وذمـار، وريمة، والمحويت وحجة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعـد أحياناً على أجـزاء من مرتفعات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين، والبيضاء، ولحج، والضالع وغرب كل من صنعاء، وعمران وصعدة وتشمل أجـزاء من سهل تهامة.

ونبه المركز المواطنين في المناطـق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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