المقاومة اللبنانية تستهدف قوة صهيونية
أعلنت المقاومة اللبنانية،اليوم الثلاثاء، استهداف قوة تابعة للعدو الصهيوني حاولت التقدّم من بلدة البيّاضة باتّجاه بلدة بيوت السيّاد، بصليات صاروخيّة متتالية.
وقالت المقاومة في البيان رقم (1) : دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، وبعد رصد قوّة مدرّعة من جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم من بلدة البيّاضة باتّجاه بلدة بيوت السيّاد تحت غطاء ناريّ كثيف، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة من ليل أمس الإثنين 08-06-2026 وحتّى فجر اليوم الثلاثاء 09-06-2026 بصليات صاروخيّة متتالية، وأجبروها على الانسحاب باتّجاه البيّاضة".
وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها العسكرية رداً على استمرار العدو الإسرائيلي في خرق التفاهمات والاعتداء على السيادة اللبنانية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : المقاومة اللبنانية تستهدف قوة صهيونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق