أخبار اليمن : تحذير للمواطنين.. أجواء حارة وأمطار متفرقة

تحذير للمواطنين.. أجواء حارة وأمطار متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء حارة وشديدة الحرارة في الهضاب الداخلية والصحارى والسهول والمناطق الساحلية، وهطول أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجـواء حارة في الهضاب الداخليـة، وشديدة الحرارة في الصحارى والسهــول، وحارة ورطبة في المناطق الساحلية.

وقد تهطل أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعـز، إب، ريمـة، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجـة، المحويت، ذمار، الضالع، مرتفعـات لحج، سهـل تهامـة.

ونبه المركز المواطنين في الهضاب الداخليـة من الأجواء الحارة وفي المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطوبة العالية وفي الصحارى والسهول من الأجواء الشديد الحرارة.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 11 ظهراُ وحتى 3 عصراً، وبالإكثار من شرب السوائل.

كما نبه المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

