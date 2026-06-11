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أخبار اليمن : إصدار وتجديد أوامر اعتقال إداري لـ99 فلسطينياً بينهم صحفية

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أخبار اليمن : إصدار وتجديد أوامر اعتقال إداري لـ99 فلسطينياً بينهم صحفية

أخبار اليمن : إصدار وتجديد أوامر اعتقال إداري لـ99 فلسطينياً بينهم صحفية

دوت الخليج -
إصدار وتجديد أوامر اعتقال إداري لـ99 فلسطينياً بينهم صحفية
أصدرت سلطات العدو الإسرائيلي، أوامر جديدة وتجديد بالاعتقال الإداري بحق 99 أسيرًا فلسطينيًا من مختلف مناطق الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، بينهم الصحفية بشرى الطويل من البيرة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن الأوامر تنوعت بين أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد لمعتقلين فلسطينيين لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة شهور.

وأوردت المؤسستان قائمة بأسماء هؤلاء المعتقلين الإداريين، مشيرة إلى أنهم يقبعون في السجون الصهيونية تحت ذرائع مختلفة أبرزها وجود "ملف سري".

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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