الأهلى يربح 90 مليون من بيع حمزة عبد الكريم لبرشلونة بعد تفعيل بند شراءه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 07:23 مساءً - أعلن النادي الأهلي تلقيه اتصالات من مسئولي برشلونة الإسباني يطلبون فيه تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الشاب والذي انضم للبارسا على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي.

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وقدم حمزة عبد الكريم مستويات طيبة مع برشلونة طوال مدة الإعارة وهو مع دفع النادي الكتالوني لتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب، حيث تألق مع فريق الشباب في البارسا ونال قناعة واستحسان مسئولي النادي الكتالوني.

قيمة تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم

ينص تفعيل بند الشراء من قبل برشلونة الإسباني على حصول الأهلي على مبلغ مليون ونصف المليون يورو، أي ما يعادل 90 مليون جنيه، بخلاف مبلغ آخر يتراوح من 3 إلى 5 ملايين يورو أخرى عبارة عن مزايا إضافية في عقد بيع عبد الكريم للنادي الكتالوني.

إسبانيا تقترب من استضافة معسكر الأهلى الخارجى استعدادا للموسم الجديد

اقترب مسئولو النادى الأهلى من اختيار اسبانيا لاستضافة معسكر الفريق الصيف الجارى استعداداً للموسم الجديد، وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين مسئولو النادى وبين عدة شركات أحضرت عروض كثيرة لإقامة معسكر الفريق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتبدو حظوظ إسبانيا هى الأقوى حتى الأن لتنظيم هذا الحدث، لكن إدارة الأهلي ستعرض هذا الملف هو الأخر على حسين عموتة من أجل الحصول على موافقته النهائية فى إطار التنسيق مع الجهاز الفنى الجديد للفريق بخصوص عدة ملفات خاصة بفريق الكرة.