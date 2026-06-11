5 شاشات عملاقة بالقاهرة لنقل مباريات كأس العالم مجانًا للجماهير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 05:18 مساءً -

أعلنت محافظة القاهرة تجهيز خمس شاشات عرض عملاقة في عدد من المناطق الحيوية بالعاصمة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة مباريات كأس العالم 2026 مجانًا، في إطار جهودها لتوفير أجواء ترفيهية ورياضية مميزة خلال فترة البطولة.

وتأتي المبادرة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر أجواء البهجة بين المواطنين، مع توفير أماكن آمنة ومجهزة لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة الحدث الكروي الأكبر عالميًا.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساء اليوم، فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم برفقة أهالي حي الأسمرات، حيث سيتم بث حفل الافتتاح والمباراة الأولى عبر شاشة عملاقة أقامتها المحافظة بالملاعب الرياضية المقابلة لمبنى الحي.

وأكدت المحافظة الانتهاء من تجهيز مواقع المشاهدة الجماهيرية لاستقبال المواطنين طوال فترة البطولة، وتشمل الملاعب الرياضية أمام حي الأسمرات، ومركز شباب روض الفرج، وأرض البرنس بحي الساحل، وسوق العاشر بحي شرق مدينة نصر، بالإضافة إلى مركز شباب البساتين.

وشددت المحافظة على توفير جميع التجهيزات اللازمة داخل مواقع العرض لضمان راحة الجماهير وسلامتهم، بما يسمح لهم بمتابعة مباريات المونديال في أجواء منظمة وممتعة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 في نسخة تاريخية تعد الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية قياسية على مستوى العالم.