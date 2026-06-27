أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا العدوان على لبنان

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي.

وأكدت الوزارة في بيان، استشهاد 13 شخصاً وإصابة 7 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم إلى 4243 شهيداً و12186 مصاباً.

وفي السياق ذاته، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم باختطاف سبعة أشخاص "لبنانيون وسوريون" من أطراف بلدة عين العرب بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

ومنذ 2 مارس 2026، تشن "إسرائيل" عدوانا على لبنان تسبب في نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات لبنانية رسمية.