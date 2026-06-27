ارتفاع قتلى زلزالي كراكاس إلى 589

ارتفاع قتلى زلزالي كراكاس إلى 589أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا العاصمة كراكاس إلى 589 قتيلا، في وقت تستمر فيه جهود فرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد عقب الزلزالين، اللذين تسببا في أضرار مادية جسيمة، إضافة إلى إغلاق مطار مايكيتيا الدولي.

ويُعد الزلزالان من بين الأقوى التي شهدتها فنزويلا منذ أكثر من قرن، حيث جرى إخلاء العديد من المباني في المناطق المتضررة، وامتدت آثار الهزات حتى مناطق بعيدة مثل الأمازون البرازيلية، على مسافة تُقدَّر بنحو 1700 كيلومتر من العاصمة.

وبلغت قوة الزلزالين 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، وتبعتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما أدى إلى انهيار عدد من المباني وتضرر البنية التحتية لمطار مايكيتيا الدولي بشكل كبير.

وخلف الزلزالان حالة من الذعر بين السكان، كما شعر بالهزات سكان مناطق في كولومبيا المجاورة.