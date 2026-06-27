الذهب ينزف للأسبوع الرابع
يتجه الذهب اليوم نحو تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي وظل السعر دون مستوى 4000 دولار للأوقية مع صمود الدولار والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع لكبح التضخم.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 3991.49 دولار للأوقية (الأونصة). وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس واحدًا بالمائة عند 4007.30 دولار.
وعلى مدار الأسبوع، يتجه الذهب لتسجيل خسارة نسبتها أربعة بالمائة بعد أن انخفض يوم الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.
واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أقوى مستوياته منذ مايو 2025 في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وانخفضت أسعار الذهب بنحو 29 بالمائة عن أعلى مستوياتها عند 5594.82 دولار في 29 يناير، إذ أدى التضخم الناجم عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمائة إلى 56.01 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 2.4 بالمائة إلى 1563.20 دولار.
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