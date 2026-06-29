أخبار اليمن : مرضى الكلى في غزة على حافة الموت

مرضى الكلى في غزة على حافة الموتأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن 50 بالمئة من أجهزة غسيل الكلى في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب نقص مستلزم طبي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن 25 جهاز غسيل كلى من أصل 51 جهازا في القطاع خرجت عن الخدمة في الفترة الأخيرة بسبب نقص مستلزم طبي، محذرة من تداعيات خطيرة قد تصل للوفاة في صفوف مرضى الكلى.

من جانبه، أفاد الدكتور غازي اليازجي رئيس قسم الكلية الصناعية في مجمع الشفاء الطبي في بيان، أن قسم غسيل الكلى يواجه أزمة حادة نتيجة توقف عدد من الأجهزة عن العمل بسبب نقص مادة بيكربونات الصوديوم الضرورية لتشغيل أجهزة الغسيل.

وأضاف أنه لم يتبق سوى 26 جهازا فقط في القطاع تعمل بشكل جزئي، ما أدى إلى ضغط كبير على القسم، ودفع الطواقم الطبية لاتخاذ إجراءات طارئة شملت تقليص مدة جلسة الغسيل من 4 ساعات إلى 3 ساعات، وتقليل عدد الجلسات الأسبوعية من 3 مرات إلى مرتين، وهو ما انعكس سلبا على حالة المرضى ورفع من مستوى الخطورة عليهم.

وأكد أن استمرار هذا النقص يهدد استقرار الخدمة ويضع حياة مرضى الفشل الكلوي في دائرة الخطر، مشيرا إلى أن الوضع أدى إلى تدهور الحالة الصحية لنحو 240 مريضا يعانون من قصور كلوي مزمن من الدرجة الخامسة، مع زيادة خطر المضاعفات القلبية والتنفسية وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

ويغلق الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا يسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.