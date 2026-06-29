1300 وفاة جرّاء موجة الحر في أوروبا

1300 وفاة جرّاء موجة الحر في أوروباأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، وفاة أكثر من 1000 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الحالي.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة في منشور عبر منصة "إكس"، إن أوروبا سجلت من منذ 21 يونيو أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية، جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.

وأضاف أن نحو مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة، إضافة لإغلاق المدارس، وتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد.

وحذر غيبريسوس من أن أوروبا أصبحت أسرع قارات العالم احترارا، حيث ترتفع درجات الحرارة فيها بمعدل يفوق المتوسط العالمي بمرتين، موضحا أن موجات الحر التي كانت تعد ظاهرة تحدث مرة كل جيل أصبحت، بفعل تغير المناخ والاحتباس الحراري، تتكرر بشكل شبه سنوي.

وأشار إلى أن البنية التحتية في أوروبا، بما في ذلك المنازل وأماكن العمل والمدارس، ليست مصممة لتحمل مثل هذه الظروف.

وأكد غيبريسوس أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء وشركائها لتعزيز الاستعداد والوقاية وتحسين استجابة الأنظمة الصحية، داعيا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط صحية لمواجهة موجات الحر ضمن جهود التصدي لتغير المناخ.