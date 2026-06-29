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أخبار اليمن : صحة لبنان تعلن حصيلة الشهداء والجرحى

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أخبار اليمن : صحة لبنان تعلن حصيلة الشهداء والجرحى

أخبار اليمن : صحة لبنان تعلن حصيلة الشهداء والجرحى

دوت الخليج -
صحة لبنان تعلن حصيلة الشهداء والجرحى
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي حتى اليوم إلى 16442 شهيداً وجريحاً.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان ارتفعت في أعقاب اعتداءات إسرائيلية جديدة أوقعت شهيد و5 مصابين، لتبلع 4247 شهيدا و12195 جريحاً منذ 2 مارس الماضي.

وأفادت بأن قنبلة صوتية ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة برج قلاويه قضاء بنت جبيل جنوب لبنان أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح.

وكان لبنان والكيان الإسرائيلي وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية، يتضمن ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم.

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سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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