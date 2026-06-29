أخبار اليمن : نائب وزير الخارجية يشيد بدور "أطباء بلا حدود"

نائب وزير الخارجية يشيد بدور "أطباء بلا حدود"التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبدالواحد أبوراس، اليوم نائب مدير البرامج القُطري لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية كونستانتينوس بسيكاكو .

جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيسة بعثة المنظمة باليمن آينور أبسيميتوفا، مناقشة مجالات التعاون بين اليمن والمنظمة وسبل تطويرها وتعزيزها.

وفي اللقاء، أشاد نائب وزير الخارجية بالدور الذي تضطلع به بعثة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية في اليمن في الجانب الإنساني والطبي.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود للتغلب على التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الصحي جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار والسياسات العدائية تجاه اليمن.

ولفت أبوراس إلى استعداد حكومة التغيير والبناء تقديم كافة التسهيلات اللازمة لبعثة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية في اليمن والعاملين فيها وبما يمكنها من أداء مهامها الإنسانية على أكمل وجه.

فيما، استعرض نائب مدير البرامج القُطري ورئيسة منظمة أطباء بلاحدود السويسرية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في عدد من المحافظات.

وأكدا أن المنظمة ستستمر في تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والصحي الممكن للشعب اليمني وبما يسهم في التخفيف معاناته الإنسانية.