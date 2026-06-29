"الزراعة" تعلن صرف 5.8 مليون شكارة أسمدة للمزارعين وتؤكد توفر رصيد آمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 01:24 صباحاً - أعلن الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، عن تحقيق المنظومة الرقمية لتوزيع الأسمدة أرقاماً قياسية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين حتى الآن بلغ نحو 5.8 مليون شكارة أسمدة، وسط متابعة دقيقة ومستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح شطا، أن الوزارة نجحت في تأمين رصيد استراتيجي آمن ومتوفر بمخازن الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 4.5 مليون شكارة، بالتزامن مع تدفق توريدات يومية منتظمة من المصانع تصل إلى 120 ألف شكارة؛ لتلبية واحتواء متوسط الصرف اليومي للمزارعين والذي يتراوح ما بين 300 ألف إلى 400 ألف شكارة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن الفترة الحالية تمثل "ذروة الموسم الصيفي" لعمليات الصرف، مشيداً بكفاءة المنظومة التي استطاعت كسر الأرقام القياسية السابقة، حيث قفز الحد الأقصى للصرف اليومي من 300 ألف شكارة كأعلى معدل مسجل سابقاً، ليحقق رقماً قياسياً جديداً بتوزيع نحو 420 ألف شكارة في يوم واحد.

وشدد شطا على أن كافة مديريات الزراعة وغرف العمليات بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة؛ لمراقبة عمليات التوزيع خطوة بخطوة، وحل أي اختناقات بشكل فوري لضمان استقرار منظومة توزيع الأسمدة بالكامل وتلبية احتياجات الفلاحين دون أي عقبات.