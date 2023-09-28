رئيس وزراء العراق يصل نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 10:27 صباحاً - وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، أن السوداني سيزور المصابين وعائلات الضحايا.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، ارتفاعَ حصيلة حريق قاعة حفل زفاف بمحافظة نينوى إلى أكثر من 120 قتيلا و200 مصاب. إثر حريق اندلع جراء إطلاق ألعاب نارية، خلال حفل زفاف داخل قاعة في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وطالب الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، بفتح تحقيق في حريق قاعة الأفراح بمحافظة نينوى.

وقال رشيد على منصة إكس: «ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين»، مؤكداً ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، كما أعلن الحداد العام لمدّة 3 أيام.