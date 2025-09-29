نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني.. فخور بكوني مصريًا ولم أتخذ القرار النهائي بشأن تمثيل منتخب مصر حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني.. فخور بكوني مصريًا ولم أتخذ القرار النهائي بشأن تمثيل منتخب مصر حتى الآن.

أعرب هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني وصاحب الأصوال المصرية عن فخره ومدى السعادة التي يشعر بها بكونه لديه أصول مصرية.

هيثم حسن

تمثيل المنتخب الوطني

وأكد هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، أنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن تمثيل منتخب مصر حتى الآن.

ويمتلك هيثم حسن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى الجنسية الفرنسية والتونسية.

وكان قد بدأ منتخب مصر في التواصل مع وكلاء هيثم حسن منذ عدة سنوات، وبالتحديد منذ فترة تولي البرتغالي كروس كيروش قيادة المنتخب، وكان هناك اتصال مباشر مع اللاعب مؤخرًا للانضمام إلى المنتخب.

القرار النهائي

ولم يتخذ هيثم حسن القرار النهائي بعد، لكنه فخور بكونه مصريًا ويحترم حسام حسن مدرب المنتخب، ولم يضع هيثم حسن أي شروط للانضمام إلى منتخب مصر.

موعد الإعلان عن القرار النهائي

ويرغب اللاعب في التركيز في مسيرته الكروية خلال الوقت الحالي، وسيعلن عن قراره النهائي في القريب العاجل.