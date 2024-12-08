هند السوليه - الرياض - محتويات

أعراض البواسير



تُعد البواسير من الحالات الصحية الشائعة التي تؤثر على شريحة واسعة من الأفراد، وتسبب لهم إزعاجًا كبيرًا،تنجم هذه الحالة عن تضخم الأوعية الدموية في منطقة الشرج، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض المزعجة،يُعتبر التعرف على هذه الأعراض أمرًا بالغ الأهمية لفهم متى يكون من الضروري البحث عن العلاج المناسب،وفيما يلي أبرز الأعراض الشائعة للبواسير

النزيف من منطقة الشرج يُعتبر النزيف أثناء عملية التبرز من أكثر الأعراض شيوعًا، حيث يمكن أن يلاحظ الشخص وجود دم أحمر ساطع على ورق الحمام أو في البراز، وقد يكون هذا العرض مصدر قلق كبير. الألم الشديد يعاني العديد من الأشخاص من ألم حاد في منطقة الشرج، خاصةً أثناء عملية التبرز،يمكن أن يكون هذا الألم متقطعًا أو مستمرًا، مما يؤثر سلبًا على القدرة على القيام بالأنشطة اليومية. الحكة يُمثل الشعور بالحكة في منطقة الشرج عرضًا شائعًا آخر،قد تُسبب الحكة شعورًا مزعجًا للغاية وتؤدي إلى عدم الراحة، مما يزيد من حدة المشكلة. ظهور كتل دموية من الممكن أن يلاحظ الشخص وجود كتل دموية صغيرة تخرج من فتحة الشرج، وغالبًا ما تكون هذه الكتل نتيجة لتضخم الأوعية الدموية وتكون مؤلمة. تضخم المنطقة المحيطة في بعض الحالات، قد تتضخم المنطقة المحيطة بفتحة الشرج وتصبح بارزة، مما يؤدي إلى شعور بعدم الراحة وعدم القدرة على الجلوس بشكل مريح. النتوءات المؤلمة يمكن أن تظهر نتوءات حول فتحة الشرج، وهي غالبًا ما تكون مؤلمة وتسبب الإزعاج،كما قد تُعيق هذه النتوءات الأنشطة اليومية. تسرب البراز قد يحدث تسرب بسيط للبراز بسبب وجود شروخ أو تمزقات في منطقة الشرج، مما يؤدي إلى شعور بالإحراج والقلق. الشعور بوجود البواسير بعض الأفراد يمكنهم شعور بالبواسير إذا كانت خارجية، بينما قد يشعر البعض الآخر بالألم دون رؤية البواسير بشكل واضح إذا كانت داخلية.

تجربتي مع عملية البواسير بالليزر



عندما كنت أعاني من مشكلة البواسير الشديدة بعد الحمل والإنجاب، وجدت نفسي في حالة من الحيرة بشأن كيفية التخلص من هذه المشكلة،لم تنجح طرق العلاج المنزلية في تخفيف الأعراض، وكانت الحالة مصدر إزعاج مؤثر في حياتي اليومية ونفسيتي.

في تلك الفترة، نصحتني إحدى صديقاتي بتجربة إزالة البواسير بالليزر، الذي ساعدني على التغلب نهائيًا على هذه المشكلة،تم إجراء العملية على يد طبيب متخصص في تقنيات الليزر، حيث استعملت حقنة بنج مخدر موضعي، مما جعلني لا أشعر بأي ألم.

إجراءات عملية البواسير بالليزر



تم إجراء العملية بشكل احترافي، حيث تم تبخير البواسير باستخدام أشعة الليزر،يتضمن إجراء الليزر إزالة الأوعية المنتفخة في منطقة الشرج،لم تستغرق عملية الليزر أكثر من 15 دقيقة، مما منحني شعورًا بالراحة بعد الانتهاء منها.

درجات البواسير



قام الطبيب بشرح أن هناك عدة درجات للبواسير تُساعد في تحديد شدة الحالة، وهي كما يلي

الدرجة الأولى تتكون من تكتل دموي في الأوعية الدموية الموجودة داخل قنوات الشرج، وهي عادةً غير مؤلمة ولا تحتاج إلى علاج فوري.

الدرجة الثانية في هذه المرحلة، تكون الأوعية الدموية داخل فتحة الشرج ومتدلية قليلاً إلى الخارج، ولكنها تعود مرة أخرى إلى الداخل بعد زوال الورم.

الدرجة الثالثة هنا، تدلى الكتلة من الأوعية الدموية خارج الشرج أثناء التبرز، ولا تعود إلى الداخل إلا إذا قام المريض بإعادتها بنفسه.

الدرجة الرابعة تتدلى فيها البواسير للخارج، ولا يستطيع المريض العودة بها إلى الداخل، وهذه هي أخطر درجة وتتطلب علاجًا فوريًا.

ما بعد إجراء عملية البواسير بالليزر



بعد إتمام العملية، كانت هناك مجموعة من التعليمات والنصائح التي كان يتوجب علي اتباعها لضمان التعافي السريع

بعد انتهاء تأثير البنج، شعرت بالغثيان والرغبة في القيء، وهو شعور غير مريح، لكن الطبيب طمأنني بأنه أمر طبيعي.

نصحني الطبيب بالجلوس في حمام ماء دافئ يوميًا، مع إضافة القليل من الملح الإنجليزي لتعزيز الشفاء وتخفيف الألم.

وصف لي الطبيب بعض المسكنات التي ساعدتني على السيطرة على الألم الناتج عن العملية، وكانت هذه المسكنات ضرورية لتخفيف المعاناة.

حذرني الطبيب من القيام بأي أنشطة عنيفة أو ممارسة مجهود زائد خلال فترة التعافي، حيث إن ذلك قد يؤثر سلبًا على الشفاء.

نصحني بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، ولكن بحذر، لما لذلك من فوائد في تعزيز الدورة الدموية وتخفيف الألم.

واجهت ألمًا شديدًا أثناء التبرز، لذا كنت أضع كرسيًا أمامي ليساعدني على ذلك، وكان هذا الحل مفيدًا للغاية.

نصحني الطبيب أيضًا بفقدان الوزن الزائد بعد إجراء العملية، إذ إن زيادة الوزن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

مدة الشفاء من عملية البواسير بالليزر



استنادًا إلى تجربتي مع عملية البواسير بالليزر، كانت فترة التعافي متوسطة، حيث لم تستغرق سوى بضعة أيام،في هذه الفترة، كان من الضروري الالتزام بالتعليمات الطبية لضمان الشفاء السريع.

مضاعفات عملية البواسير بالليزر



مثل أي إجراء طبي، قد يتعرض البعض لمضاعفات بعد إجراء عملية البواسير بالليزر، على الرغم من ندرة حدوثها،تشمل هذه المضاعفات

الالتهابات الشديدة قد تحدث التهابات في مكان إجراء العملية، مما يتطلب العلاج المناسب.

نزيف من الممكن أن يحدث نزيف شديد بعد العملية، لذا يجب مراقبة أي علامات للنزيف بعناية.

ألم قد يعاني البعض من ألم شديد بعد العملية، مما يتطلب استخدام المسكنات المناسبة.

النظام الغذائي بعد إجراء عملية البواسير



تأثرت نظامي الغذائي بشكل كبير بعد العملية،من خلال تجربتي، كان النظام الغذائي الذي اتبعته كما يلي

بدأت بتناول الكثير من المشروبات الدافئة مثل الأعشاب الساخنة، ومن ثم انتقلت تدريجيًا إلى تناول الأطعمة الخفيفة مثل الحساء والأطعمة سهلة الهضم.

حرصت على شرب كميات وفيرة من الماء، بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، لما للماء من دور في تسهيل الهضم ومنع حدوث الإمساك.

تجنبت تناول الأطعمة عالية الدهون، لأنها قد تؤدي إلى مشاكل هضمية.

ركزت على تناول الوجبات الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات، لأنها تعزز حركة الأمعاء وتساعد في تجنب الإمساك.

قم بتقسيم الوجبات الغذائية اليومية إلى وجبات صغيرة ومتكررة لتسهيل عملية الهضم.

أعراض البواسير التي تحتاج لزيارة الطبيب المتخصص



توجد بعض الأعراض التي تشير إلى ضرورة زيارة الطبيب المتخصص، ومن بين هذه الأعراض

ارتفاع درجة الحرارة إذا كنت تعاني من ارتفاع في الحرارة، فقد يشير ذلك إلى وجود عدوى.

نزيف شديد إذا كان هناك نزيف غير عادي، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة أكبر.

تورم الجرح في حال حدوث تورم في مكان الجرح، يجب استشارة الطبيب على الفور.

استمرار الألم إذا استمر الألم في منطقة البواسير لمدة 10 أيام أو أكثر، فإن ذلك يتطلب تقييمًا طبيًا.

مميزات إجراء عملية البواسير بالليزر



تتميز عملية البواسير بالليزر بالعديد من الفوائد، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للكثير من المرضى،ومن هذه المميزات