غموض حول زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى باكستان لاستكمال مفاوضات إسلام أباد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 08:24 مساءً - نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة أن موعد مغادرة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس من واشنطن إلى باكستان لا يزال غير واضح حتى الآن.

اجتماعات متواصلة داخل البيت الأبيض

في السياق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن اجتماعات إضافية تُعقد بمشاركة نائب الرئيس، لبحث تطورات الملفات المرتبطة بالتحرك المرتقب.

إيران تنفي التفاوض

ومن جانبه، أكد ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري الإيراني، أنه لا توجد أي مفاوضات جارية حاليًا مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن الحوار لن يبدأ إلا بعد قبول شروط إيران.

تشدد إيراني يعرقل المسار الدبلوماسي

تعكس التصريحات موقفًا متشددًا من طهران، يضع شروطًا مسبقة للدخول في أي مفاوضات، ما قد يعقّد الجهود الدولية الرامية لخفض التصعيد.

ربط التفاوض بشروط مسبقة

يشير هذا الموقف إلى أن إيران تسعى لفرض إطار تفاوضي قائم على مطالبها، بدلًا من الدخول في حوار مفتوح، وهو ما قد يطيل أمد الأزمة.

ترقب لخطوة دبلوماسية محتملة

تعكس هذه التطورات حالة من الترقب بشأن الزيارة المحتملة، في ظل ارتباطها بملفات إقليمية حساسة تتطلب تنسيقًا سياسيًا مكثفًا.