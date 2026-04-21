الإحصاء: 556.1 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا خلال 2025

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 09:00 مساءً - سمر السيد _ أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفنلندا وصل إلى 556.1 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 614.8 مليون دولار خلال عام 2024.

واستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفنلندي الكسندر ستوب.

حجم الصادرات المصرية إلى فنلندا بلغ 42.3 مليون دولار خلال 2025

وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى فنلندا 42.3 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 36.1 مليون دولار خلال عام 2024.

حجم الواردات المصرية من فنلندا بلغ 513.8 مليون دولار خلال 2025

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فنلندا 513.8 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 578.7 مليون دولار خلال عام 2024.

أوضح بيان الجهاز، أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فنلندا خلال عام 2025 تمثلت في:

1. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 17.8 مليون دولار.

2. زجاج ومصنوعاته بقيمة 6.9 مليون دولار.

3. فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 5.1 مليون دولار.

4. سجاد وأغطية أرضيات أخري بقيمة 3 مليون دولار.

5. أسمدة بقيمة 2.5 مليون دولار .

يينما تمثلت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فنلندا خلال عام 2025 في:

1. خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 281.2 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 61.9 مليون دولار .

3. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 60 مليون دولار.

4. عجينة الورق بقيمة 47.9 مليون دولار.

5. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 11.4 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الفنلندية في مصر بلغت مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025

وسجلت قيمة الاستثمارات الفنلندية في مصر مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 800 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فنلندا 900 ألف دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفنلندا 5.1 مليون دولار خلال العام المالي2024 /2025 مقابل 4.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بينما بلغت قيمة تحويلات الفنلنديين العاملين في مصر 175 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 104 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 .

وسجل عدد سكان مصر 108.9 مليون نسمة في أبريل 2026، بينما سجل عدد سكان فنلندا 5.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بفنلندا طبقــاً لتقديرات البعثة 1200 مصري حتى نهاية عام 2024.

