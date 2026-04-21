حسام حسن للنواب: خوض مباريات قوية طريقنا للاستعداد لكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 07:31 مساءً - أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن المنتخب يمثل قيمة كبيرة لكل المصريين داخل البلاد وخارجها، مشددًا على أن انتماء الجماهير للمنتخب يفوق أي انتماء للأندية، باعتباره الممثل الرسمي للكرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمد مجاهد، لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم المقبلة، حيث استعرض المدير الفني ملامح خطة الإعداد والتحديات التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح حسام حسن، أن الجهاز الفني للمنتخب يعتمد على خوض مباريات قوية واحتكاكات دولية أمام مدارس كروية مختلفة، بهدف رفع مستوى اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل للاستحقاقات الكبرى، مؤكدًا أن المنتخبات الوطنية لا يمكن أن تتطور دون مواجهات قوية مع منتخبات كبيرة.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات، واقترب من حسم التأهل في مراحل مبكرة، لافتًا إلى أن المنتخب تأهل لكأس العالم في أربع مناسبات سابقة، وهو ما يعكس مكانته التاريخية.

وأضاف حسن، أن الكرة الأفريقية أصبحت أكثر قوة وتطورًا، ولم يعد من السهل تحقيق النتائج دون جهد كبير وإعداد متكامل، مشيدًا بعدد من اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح، وتريزيجيه، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، ودورهم في دعم المنتخب.

وتطرق إلى بعض المباريات الودية التي خاضها المنتخب مؤخرًا أمام منتخبي السعودية وإسبانيا، موضحًا أن ظروف السفر والغيابات أثرت على بعض التحضيرات، إلا أن اللاعبين أظهروا التزامًا وجاهزية عالية، ونجحوا في تقديم أداء جيد.

ووجه حسام حسن، الشكر إلى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على الدعم والتنسيق المستمر مع الجهاز الفني، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والانضباط للحفاظ على سمعة الكرة المصرية وتحقيق نتائج تليق باسم المنتخب الوطني.