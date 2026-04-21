الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء هولندا على توليه منصبه وتشكيل الحكومة الهولندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 07:31 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من روب يتن رئيس الوزراء الهولندي.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى، استهل الاتصال بتهنئة رئيس الوزراء الهولندي على توليه منصبه وتشكيل الحكومة الهولندية، مشدداً على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيزها في كافة المجالات.

وأشار السفير محمد الشناوي، إلى أن رئيس الوزراء الهولندي أعرب، من جانبه، عن امتنانه بالتواصل مع الرئيس السيسى، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيداً بالدور الذي تضطلع به مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن جهودها الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا.