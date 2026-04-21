حسام حسن وهانى أبو ريدة فى مجلس النواب لمناقشة استعداد المنتخب لكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 07:31 مساءً - حضر منذ قليل، الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، وبحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم المقبلة.

ويشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، من بينهم النائب مصطفى أبو زهرة، وذلك لعرض رؤية الاتحاد وخطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، والحرص على متابعة استعدادات المنتخبات الوطنية، وعلى رأسها منتخب كرة القدم، بما يضمن توفير الدعم اللازم وتذليل أي عقبات قد تواجه الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

كما يستعرض الاجتماع رؤية وزارة الشباب والرياضة بشأن برامج الدعم والتجهيزات الخاصة بالمنتخب الوطني قبل المشاركة في البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وسط تأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أفضل إعداد ممكن، بما ينعكس على أداء المنتخب في الاستحقاقات الدولية المقبلة.