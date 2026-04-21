رئيس فنلندا ينشر فيديو من لقائه شيخ الأزهر: تشرفت بمقابلة الإمام الأكبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 07:31 مساءً - نشر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة «إكس»، يوثق زيارته إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مصرالمستمرة من 21 وحتى 22 أبريل.

وأرفق الرئيس الفنلندي الفيديو بتعليق قال فيه: تشرفت بلقاء فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، في إشارة إلى أهمية اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءاته مع كبار المسؤولين والرموز الدينية خلال الزيارة.

ويعكس اللقاء اهتمام الجانبين بتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، خاصة في ظل الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف كأحد أبرز المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، وجهوده في نشر قيم الاعتدال والتسامح.

وتأتي زيارة الرئيس الفنلندي إلى القاهرة في إطار بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم العلاقات الثنائية بين مصر وفنلندا في مختلف المجالات.