الذهب عند ذروة تاريخية

الذهب عند ذروة تاريخيةارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع طفيف للدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 3752.43 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3758.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمائة إلى 3787.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمائة، مما جعل الذهب المقوَّم بالدولار أرخص للمشترين الأجانب.

وقفز الذهب، الملاذ الآمن الذي عادةً ما يحقق أداءً جيدًا في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بنحو 43 بالمائة هذا العام، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتيسير السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 43.98 دولار للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له في 14 عامًا. وارتفع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1420.45 دولار، وصعد البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1189.84 دولار.