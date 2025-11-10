استقرار سعر الدولار

استقرار سعر الدولاراستقر سعر الدولار الأمريكي في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد تجديد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مخاوف بشأن النمو العالمي، على الرغم من أن المؤشرات تشير إلى أن الكونجرس قد يقترب من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد فتح الحكومة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.2 بالمائة إلى 99.740، مختتمًا سلسلة من الخسائر التي استمرت ثلاثة أيام، حيث تراجع الين واليورو.

وسجل الدولار مقابل الين 153.82 ين، مرتفعًا بنسبة 0.3 بالمائة عن مستوياته في أواخر الأسبوع الماضي.

وانخفض اليورو 0.1 بالمائة إلى 1.155 دولار في حين نزل الجنيه الإسترليني إلى 1.314 دولار بانخفاض 0.2 بالمائة خلال اليوم.

وجرى تداول اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.1261 مقابل الدولار، دون تغيير في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وزاد الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.1 بالمائة عند 0.6502 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمائة إلى 0.56265 دولار.