الذهب يرتفع.. مجدداً!ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.7 بالمائة إلى 4027.88 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.7 بالمائة إلى 4036.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 48.84 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمائة إلى 1563.25 دولار وصعد البلاديوم 1.2 بالمائة إلى 1396.75 دولار.