الين يسجل أدنى مستوى في 9 أشهر

انخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ فبراير اليوم الثلاثاء، في حين استقرت العملات الأعلى مخاطرة مقابل الدولار، مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كان المشرعون الأمريكيون سيتمكنون من إنهاء إغلاق الحكومة في الأيام المقبلة. الين يسجل أدنى مستوى في 9 أشهرانخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ فبراير اليوم الثلاثاء، في حين استقرت العملات الأعلى مخاطرة مقابل الدولار، مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كان المشرعون الأمريكيون سيتمكنون من إنهاء إغلاق الحكومة في الأيام المقبلة. واستقر اليورو عند 1.1558 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 1.3177 دولار. وتخطى الاتفاق الذي من شأنه أن يعيد التمويل الاتحادي وينهي أطول إغلاق حكومي على الإطلاق في الولايات المتحدة، عقبة أولية في مجلس الشيوخ يوم الأحد، لكن لم يتضح حتى الآن متى سيمنح الكونجرس موافقته النهائية.

