بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ 23.58 نقطة، وبنسبة بلغت 0.26 في المئة، ليبلغ مستوى 8894.44 نقطة.

وتم تداول 394.8 مليون سهم عبر 24697 صفقة نقدية بقيمة 90.15 مليون دينار كويتي (نحو 274.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 8.04 نقطة، أي نسبة 0.10 في المئة، ليبلغ مستوى 8470.62 نقطة من خلال تداول 255 مليون سهم عبر 16380 صفقة نقدية بقيمة 41.9 مليون دينار (نحو 127.7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول بـ 32.64 نقطة، أي ما يعادل 0.34 في المئة، ليبلغ مستوى 9439.67 نقطة من خلال تداول 119.8 مليون سهم عبر 8317 صفقة بقيمة 48.15 مليون دينار (نحو 146.8 مليون دولار).

وكسب مؤشر (رئيسي 50)، 12.44 نقطة، أي نسبة 0.14 في المئة، ليبلغ مستوى 8622.02 نقطة من خلال تداول 132.9 مليون سهم عبر 8355 صفقة نقدية بقيمة 25.7 مليون دينار (نحو 78.3 مليون دولار).