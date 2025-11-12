دوت الخليج -

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب المستثمرين لتصويت مجلس النواب الأمريكي على اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي، في خطوة ربما تمهد لمعرفة موعد صدور البيانات الاقتصادية وتحديد المسار المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب المستثمرين لتصويت مجلس النواب الأمريكي على اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي، في خطوة ربما تمهد لمعرفة موعد صدور البيانات الاقتصادية وتحديد المسار المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4131.80 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.5 بالمائة إلى 4137.20 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 51.84 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمائة إلى 1580 دولارا، وزاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1440.75 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.