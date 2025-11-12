تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفطتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لكنها احتفظت بمعظم مكاسب الجلسة السابقة وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد يعزز الطلب في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 64.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 1.7 بالمئة أمس الثلاثاء. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 60.83 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد ظهر اليوم الأربعاء على مشروع قانون من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية حتى 30 يناير كانون الثاني.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية الصادر اليوم الأربعاء أن الطلب على النفط والغاز يمكن أن يواصل النمو حتى عام 2050.

وذكرت رويترز الثلاثاء أن شركة التكرير الصينية يانتشانغ بتروليوم تسعى للحصول على نفط غير روسي في أحدث مناقصة للنفط الخام.