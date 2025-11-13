الين يتراجع والدولار الأسترالي يرتفع

الين يتراجع والدولار الأسترالي يرتفعتراجع الين الياباني الى مستوى قياسي جديد مقابل اليورو فيما واصل التداول قرب أدنى مستوياته في تسعة أشهر مقابل الدولار اليوم الخميس بعد أن أكدت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي إنها تريد من البنك المركزي التمهل في رفع أسعار الفائدة.

وفي المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض معدل البطالة بما يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد، وهو ما قلل من الزخم لخفض أسعار الفائدة.

ومن المحتمل أن تواجه أسواق العملات بعض التقلبات خلال الأيام المقبلة مع الاتجاه لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول وهو ما سيتيح إصدار بيانات اقتصادية متراكمة.

ومع ذلك، قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن بيانات الوظائف وأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر تشرين الأول قد لا تصدر أبدا.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين ليستقر عند 179.32 مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن هبط إلى مستوى غير مسبوق بلغ 179.47 يورو خلال الليلة الماضية. واستقر عند 154.82 للدولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير شباط عند 155.05 أمس الأربعاء.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1582 دولار.

وأكدت تاكايتشي أمس الأربعاء أن حكومتها تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة وطلبت التنسيق الوثيق مع بنك اليابان.

كما طلبت من محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الحكومة المعني بالسياسات الاقتصادية والمالية.