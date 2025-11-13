الذهب عند ذروة 3 أسابيع

الذهب عند ذروة 3 أسابيعارتفعت أسعار الذهب، اليوم، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة، ليصل إلى 4229.19 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوى منذ الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.5 في المئة، لتصل إلى 4234.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة، لتصل إلى 53.70 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1 في المئة مسجلا 1613.17 دولار، كما هبط البلاديوم بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 1466.05 دولار.