الذهب عند ذروة 3 أسابيع
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة، ليصل إلى 4229.19 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوى منذ الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.5 في المئة، لتصل إلى 4234.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة، لتصل إلى 53.70 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1 في المئة مسجلا 1613.17 دولار، كما هبط البلاديوم بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 1466.05 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب عند ذروة 3 أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.