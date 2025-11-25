استقرار أسعار النفط

استقرار أسعار النفطاستقرت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة حيث طغت مخاوف من تخمة المعروض على الضبابية المتعلقة بمصير المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا أو 0.3 بالمائة مسجلة 63.20 دولار للبرميل بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتًا أو 0.2 بالمائة إلى 58.71 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3 بالمائة يوم أمس مع تزايد الشكوك حول اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية مما قلل من التوقعات بتدفق إمدادات الخام الروسي دون قيود.

وتتفوق توقعات تراجع الأسواق في العام المقبل على احتمالات فشل المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو، مما يطلق العنان لإمدادات النفط الخاضعة لعقوبات غربية.