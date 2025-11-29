أسعار الذهب ترتفع 1%ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم، حيث عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل الطلب على الأصل غير المدر للعائد، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4192.78 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 10:09 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1510 بتوقيت جرينتش)، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.9%.

ومن المتوقع أيضا أن يسجل ارتفاعا 4.6% هذا الشهر، في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.وارتفع سعر الفضة إلى مستوى قياسي جديد عند 55.33 دولار للأونصة، بزيادة 3.5% خلال الجلسة و 13% خلال الشهر.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.61% لتصل إلى 4227.60 دولار للأونصة.